P2B: Battice s’offre le derby du Plateau avec son expérience et sa jeunesse ! (photos)

La seconde période commence par une bataille dans le milieu. L’attaquant visiteur Salim Farssi effectue un gros travail sur le flanc droit pour adresser un magnifique centre au second poteau qui trouve la tête de Maxence Hougrand pour le 1-2 (53). Le terrain en mauvais état ne donne pas l’occasion de voir un beau match. Les Fromagers tentent quand même de revenir au score, mais les frappes de Bressani (73) et de Mathieu (82) ne sont pas cadrées. Les Batticiens s’offrent ce derby du Plateau.

Ben Joly a joué

"J’avais prévenu toute la semaine mes joueurs que ce match serait compliqué dans des conditions épouvantables. Cela a été le cas avec un terrain catastrophique. S’ils avaient pu faire plus de trous dans le terrain pour nous empêcher de jouer, ils l’auraient fait. Maintenant, c’est de bonne guerre. Ce n’est pas le foot que j’aime voir, mais on n’a parfois pas le choix. Je suis vraiment satisfait de mes gars. Ce n’est que trois points, mais on continue notre remontée avec une première victoire en déplacement depuis la seconde journée et enfin un premier six sur six", souligne le joueur-entraîneur batticien Benjamin Marechal. Dans le camp des Herbagers, le T1 Ben Joly qui a dû s’aligner (!) était déçu. "Cela s’est joué sur des détails. Avec nos nombreux absents, nous n’étions pas assez armés offensivement. J’avais deux entraînements dans les jambes et Jérôme Becco aucun. Je suis quand même satisfait de mes joueurs et de leur mentalité."

Herve 1 – Battice 2

Arbitre: M. Mager.

Cartes jaunes: Joly, S. Smets.

Buts: Douhard (1-0, 3), Ciammaglichella (1-1, 16), Hougrand (1-2 ; 53e).

HERVE: Simonis, Lebeau, Becco (78e Mathieu), Joly, Lejeune, Limbourg, Douhard, Bressani (69e Claessens), Verhust, Halleux, Amory.

BATTICE: Delcour, Mosca (83e Botero), Winandts, Ciammaglichella, Haas, Ramirez, Marechal, Hougrand (58e S. Smets), Janssen, Farssi, Penga (65e Vandermeer).