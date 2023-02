Buts: Bay (0-1, 6e), Quaedvlieg (1-1, 10e ; 2-1, 13e), Lemaire (2-2, 36e), Jamar (2-3, 65e), T. Diefels (3-3, 89e).

Avec une égalisation tombée en toute fin de partie, l’Entente Pepine peut s’estimer heureuse du point arraché. "On manque par contre plusieurs grosses occasions de prendre le large à 2-1", souligne le coach Yves Voos. "Donc l’un dans l’autre, le résultat final me semble logique."

Warsage B 0 - La Minerie B 1

But: Frederico (0-1, 33e)

Avec ce succès, les Thimistériens actent définitivement leur maintien.

Pourtant, le match se jouait sur l’herbe, une surface qui ne leur réussit généralement pas. "Mais pour une fois, on s’est bien adaptés à la surface de jeu", sourit le T1 Francesco Dell’Aquila. "On a bien défendu tout en obtenant de nombreuses belles occasions. Ce succès me semble vraiment mérité."

Pour Warsage B, il faudra par contre se battre jusqu’au bout pour ne pas descendre.

Bolland 1 – Melen B 0

But: S. Bosard (1-0, 11e)

Pour Bolland, un but en début de match aura suffi à l’emporter. "C’est mérité mais si Melen avait égalisé en fin de match ça n’aurait pas été immérité non plus. Mes joueurs ont trop reculé à mon goût. Ceci dit, arriver à gagner même en étant moins bon, c’est positif malgré tout", analyse le technicien bollandois Antoine Wilkin. Du côté de Melen B, on est toujours plus que concerné par la lutte pour le maintien.