Malmedy a eu "trois possibilités pour marquer" contre Geer, estime Selatine Deniz

Mais Geer est plus réaliste dans la foulée avec deux buts qui tombent coup sur coup. Suite à une attaque construite, Cokgezen sert Docquier qui dribble un homme et ouvre son pied pour faire 1-0. Dans la foulée, sur un contre rapide, Bourhiss lance Messina qui gagne son face-à-face et s’en va faire 2-0. Dans la foulée, les locaux passent près du 3-0.

Sur un terrain de plus en plus compliqué, les déchets techniques sont de plus en plus présents. Malmundaria a, alors, des occasions de revenir dans le coup, une, voire deux fois. En contre, Geer peut aussi tuer tout suspense alors qu’aux dires des deux coachs, "l’homme oublie l’un ou l’autre penalty." Au final, la victoire de Geer est méritée. De quoi un peu plus lorgner vers le sommet du classement après le revers de Wanze/Bas-Oha. "Geer a su profiter de ses occasions pour faire la différence. Avec 2-0 et un terrain qui ne permet pas de faire du jeu, c’était dur. Mais en seconde période, avec un peu plus de verticalité et de profondeur, on a eu trois possibilités pour marquer. L’arbitre aurait pu siffler un ou deux penaltys pour nous. Même Kevin Aerts l’a avoué…", dixit le coach malmédien, Selatine Deniz.

Geer 2 – Malmedy 0

Arbitre : M. Mager.

Cartes jaunes : Fadda, Henquet, Denis, Crosset.

Buts : Docquier (1-0, 12e), Messina (2-0, 15e).

GEER : Aerts, Georges, Brassinne (61e Delvaux), Bourhiss, Vigil Bajo, Henquet, Coulon, Messina (72e Mattè), Cokgezen (88e Vervoort), Docquier (89 Bekaert), Fadda.

MALMUNDARIA : Errens, Simon (55e Oury), Jacob, Samray, Nijhof, Le Bohec, Denis, Cassoth, Krings, Crosset, Custinne (63e Dethier).