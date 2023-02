Il n’a pas eu de gros arrêts à réaliser mais ne peut rien sur les deux buts encaissés.

Van Genechten 6

Il a fait son job sur son flanc droit avant d’être remplacé à l’heure de jeu.

Paeshuyse 6

Une mauvaise relance de la tête sur le deuxième but, mais pour le reste un match solide.

Davidson 6,5

Match correct de Jason au sein de la défense.

Filin 6,5

Une superbe intervention à la 37e pour empêcher l’égalisation brugeoise. Mais aussi une glissade devant Denkey en 2e période qui aurait pu coûter cher.

Baiye 3

Exclu après 17 minutes de jeu pour une faute plus maladroite que méchante. Mais faute dangereuse tout de même.

Peeters 7,5

Au four et au moulin, le capitaine a réalisé une grosse performance, ponctuée d’un but sur penalty et d’une passe décisive.

Magnée 7,5

"Il a joué pour deux au milieu après l’exclusion de Baiye." Le compliment vient de Still et ça veut tout dire.

Charles-Cook 6

Beaucoup de courses et d’efforts sur son flanc gauche mais perd le duel de la tête face à Ueda sur le 2e but encaissé.

Gassama 7,5

Intenable devant, il a pesé sur la défense constamment. Dommage son face-à-face perdu avec le gardien en début de 2e mi-temps.

N’Dri 8

Il a provoqué le penalty sur le premier but et a inscrit le 2e. Il a donné du fil à retordre à la défense brugeoise tout au long du match.