RBC PEPINSTER B: Wergifosse 15, Jennès 10, Goemans 0, Goffart 9, Lejeune 8, Hardy 11, Masson 2, Noé 0, Lecomte 6, Pirenne 0.

RABC ENSIVAL B: Lejeune 13, Louis 15, Delporte 6, Mourant 18, Delsemme 2, Buizza 8, Hauglustaine 0, Dessart 2, Valenduc 6, Dohogne 0.

"Match intense ce dimanche avec une très bonne première mi-temps pour nous", relate Chris Francot, le coach pepin. "Nous avions de la réussite et une défense efficace. Puis, Ensival est passé en zone et nous avons eu du mal à trouver des solutions et surtout de la réussite pendant que nos adversaires rentraient les shoots importants pour passer devant et conserver l’avance."

Un changement de défense ensivalois gagnant donc… "On démarre le match en étant beaucoup trop permissif", constate Jérémy Delsemme, le T1 visiteur. "On donnait trop de secondes voire troisièmes chances aux adversaires et on n’animait pas assez nos attaques."

Herve-Battice 51 - RB Tilff C 73

HERVE-BATTICE: Deltour 2, Piret 2, Mottard 12, Mercenier 11, David 11, Linotte 2, Vanasch 6, Palm 5.

"Nous étions malheureusement trop déforcés pour jouer cette belle équipe de Tilff", constate le coach herbager, Michel Derouaux. "Le score ne reflète pas la physionomie du match. On craque physiquement dans le dernier acte. Assez fier de mes gars qui n’ont rien lâché malgré les conditions difficiles."

RBC Aubel B 68 - RBC Awans 58

Évolution du score: 10e: 25-17, 20e: 44-29 (19-12), 30e: 62-44 (18-15), 40e : 68-58 (6-14).

RBC AUBEL B: Vankerkhoven 20, Correa 2, Horevoets 7, Grégoire 0, Blaise 20, Lejeune 1, Dejardin 12, Vauchel 3, Leduc 3.

"Trente minutes très complètes, surtout défensivement, de mes gars qui poussent l’avantage à plus de 20", relate le coach aubelois Gauthier Liégeois. "Mais, finalement, ils relâchent malheureusement dans le dernier quart. La victoire est là malgré tout."

Prayon Trooz 97 - BC Verviers B 80

Évolution du score: 10e: 26-23, 20e: 47-40 (21-17), 30e: 73-61 (26-21), 40e : 97-80 (24-19).

BC VERVIERS B: Reynders 13, Lierneux 7, Désert 19, Pitz 4, Mahiat 6, Calbert 0, Louis 0, Lerho 12, Demez 11, Buscicchio 0, Steeman 8.

Sans coach et avec quatre joueurs de R1 qui devaient quitter avant la fin, les conditions étaient particulières pour les Verviétois.

"Grosse réussite au shoot des deux équipes dans le premier quart, avec notamment un quatre sur quatre de Quentin Désert derrière la ligne des 6m75", explique Sébastien Demez qui a une nouvelle fois dépanné au coaching. "Nous avions déjà encaissé 46 points à la pause. Nous parvenons à revenir à 5 points dans le troisième quart mais les gars de R1 ont quitté pour aller à Cointe et nous ne réussissons pas à garder l’intensité. Nous finissons avec 97 points encaissés, il est compliqué de gagner un match dans ces conditions."

Theux BC 46 - Grâce-Hollogne 70

Évolution du score: 10e: 9-25, 20e: 23-40 (14-15), 30e: 36-56 (13-16), 40e : 46-70 (10-14).

THEUX BC: Lentz 2, Toussaint 4, Liégeois 8, Rondoz 2, Caro 3, Cawez 4, Massin 0, Klassen 10, Caubergh 5, Bousmanne 2, Peiffer 4, Barbay 2.

"Quand Grâce-Hollogne est au complet et commence le match pied au plancher, c’est sûr que ça devient très compliqué", explique Sébastien Hella.

"Par contre, je regrette notre manque de réaction et de révolte. On a trop vite baissé les bras, on perd ce match après dix minutes car on craque mentalement. J’attends une réaction de l’équipe la semaine prochaine."