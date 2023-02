Hombourg remonte deux buts… et aurait même mérité de l’emporter (photos et vidéo)

Loin de baisser la tête, Hombourg trouvait les ressources pour se remobiliser et repartir de l’avant. Et de quelle manière ! Car le FC ne le savait pas encore mais ce corner victorieux allait représenter sa seule et unique occasion du second acte. La dernière demi-heure n’était ainsi qu’une déferlante orange sur les buts de Pelzer. Poussé à la faute par Sacha Meunier, ce dernier concédait un penalty que Baltus transformait impeccablement. Ce même Baltus permettait ensuite à son équipe de recoller au score sur coup franc… et aurait même pu s’offrir un triplé car sur ses deux tentatives suivantes, une était repoussée par la latte et l’autre du bout des doigts par le portier germanophone.

Complètement dépassés et enfoncés comme rarement cette saison, les Eupenois pouvaient finalement s’estimer heureux de ramener un point de leur déplacement. "Hombourg a joué le tout pour le tout et ça a payé" analysait le mentor du FC Eupen Patrick Kriescher. "Je dois bien reconnaître qu’ils nous ont été largement supérieurs dans cette fin de match mais j’ai du mal à expliquer pourquoi mes joueurs ont perdu le fil comme ça."

Après cette belle réaction, il s’agira (impérativement) pour Hombourg de transformer l’essai contre la lanterne rouge (Sprimont B) la semaine prochaine. "Si nous sommes capables de reproduire ce qu’on a fait en deuxième mi-temps, on prendra encore beaucoup de points cette saison", positivait pour sa part un Romain Cerfontaine satisfait de ses débuts pour conclure.

Hombourg 2 – FC Eupen 2

Arbitre: M. Counen

Cartes jaunes: D. Meunier, Baltus, Degueldre ; Mennicken, Palm, Dreessen, Meyer, B. Laschet

Buts: Krafft (0-1, 19e ; 0-2, 57e), Baltus (1-2 sur pen., 65e; 2-2, 75e)

HOMBOURG: X. Stassen, Degueldre, Bayard, Denoël, D. Meunier, Duthoo (55e Schwontzen), Hick (66e Wets), Baltus, S. Meunier, Bartholomé (78e Dorthu), Bauwens

FC EUPEN: Pelzer, Neumann (58e Vroomen), Dreessen, Vanaschen, Palm, B. Laschet, Mennicken, Krafft, Meyer (84e Nsumbu), C. Laschet (70e Ordonez), Pohlen (80e Tonkovic)