Évolution du score: 10e : 20-24, 20e : 46-41 (26-17), 30e : 63-52 (17-11), 40e : 80-74 (17-22).

HENRI-CHAPELLE: Perin 6, Thélen 3, Henkens 4, Delhaes R. 10, Laboureur 0, Lahaye 5, Tandler 19, Lekeu 9, Delhaes A. 3, Remacle 21.

"Ouf ! On s’en sort dans un match à 1 000 points qui s’annonçait mal avec de nombreuses absences aux entraînements cette semaine", avance un Fred Ledain soulagé. Henri-Chapelle a pourtant connu un départ cauchemardesque avec la chute de l’anneau lors de l’échauffement. "Heureusement, pas de blessé et direction salle jaune pour éviter le forfait…"

La situation était très claire pour les Capellois. Il fallait gagner de cinq points minimum (pour récupérer l’average) afin d’éviter de se mettre dans une situation très inconfortable au général. "Et on l’a fait !", se réjouit le coach local. "Un match stressant avec trop de déchets aux lancers francs (9/32) mais l’essentiel est sauf grâce au soutien de nos supporters."

Hannut BC 64 - Casino Spa BC 87

Évolution du score: 10e : 9-9, 20e : 35-32 (26-23), 30e : 47-55 (12-23), 40e : 64-87 (17-32).

R SPA BC: Pluys 25, Piron 0, Rossinfosse 17, Huby 2, Lamy 12, Mathieu 14, Beauve 15.

Sans Muller, Hendrick, Cornet et avec Pluys en convalescence, le début de partie fut poussif avec un petit 9-9 au terme du premier acte. Dans le second, les Spadois ajustaient davantage à distance mais Huby était déjà sanctionné pour la troisième fois.

"À la pause, nous avions trois longueurs de retard", explique Michel Pluys, le coach thermalien. "Grâce à quelques adaptations offensives et une acclimatation au sol de la salle de Hannut, on retrouvait un jeu plus agressif et collectif. Tant défensivement qu’offensivement avec cinq joueurs dans le double chiffre."

Le Casino Spa menait de huit unités à la demi-heure. Il restait à gérer les dix dernières minutes. Piron et les siens neutralisaient le meneur local alors que Pluys, intenable, arrosait le marquoir local. Spa préservait sa première place et voyait un rival perdre des plumes puisque Alleur B mordait la poussière à Esneux St-Louis.

Dison-Andrimont 64 - Atl. Jupille 98

Évolution du score: 10e : 22-25, 20e : 35-49 (13-24), 30e : 48-70 (13-21), 40e : 64-98 (16-28).

DISON-ANDRIMONT: Toussaint 11, Villanucci 13, Lodomez 9, Closset 9, Petit C. 19, Sayeh 3.

Privé de Haot, Chikahoui, Kpako et Mike Petit, Dison-Andrimont continue à "bricoler"...

"Rencontre disputée à six et, encore une fois, difficile de faire mieux que de tenir un quart-temps", déplore Didier Franceschi, le coach disonais. "En semaine, toujours rien de productif aux entraînements. À signaler, le bon retour de Cédric Petit auteur de 19 points."

Pas suffisant pour empêcher Jupille de repartir avec une septième victoire qui permet aux Liégeois de faire un pas important vers le maintien.