Elsaute repasse déjà en tête: "Ça fait plaisir" (vidéos)

Deux semaines (mais une seule journée de compétition) après avoir perdu la tête (du championnat), Elsaute est à nouveau leader. Et les troupes de Boris Dome peuvent remercier Ster-Francorchamps, venu à bout de Wanze/Bas-Oha malgré une entame de match délicate. "Je savais que jouer à Ster est compliqué. À la théorie, j’avais dit qu’on pouvait réaliser la bonne opération ce week-end", confesse l’entraîneur principal elsautois. "Leader ou pas, pour le moment, on s’en brosse un peu… mais on ne va pas se mentir, ça fait plaisir. On va maintenant enchaîner deux grosses rencontres: Aubel et Malmedy. On en saura plus après ça, même si je ne considère pas forcément cet enchaînement comme un tournant."