"C’était finalement une copie conforme de la rencontre de la semaine dernière", selon l’entraîneur des Stadistes, Christophe Kinet.

"C’est une partie au cours de laquelle il y a eu des occasions, de part et d’autre, mais au global on a recommencé dans le même registre que la semaine dernière. Nous sommes naïfs sur certaines actions, on se retrouve à sortir de position alors que cela n’a pas lieu d’être et l’adversaire en profite pour marquer", poursuit le coach des Disonais.

"Tant que c’est toujours 0-0, pourquoi vouloir absolument sortir ? Nous ne sommes pas obligés de nous découvrir tant que le score demeure en l’état", commente-t-il à propos de la rencontre.

"Il va falloir persévérer afin que cela tourne dorénavant en notre faveur, resserrer la vis derrière, tout en étant plus réalistes devant. Et surtout ne pas vouloir en faire de trop ! La barre avait été fixée de manière très haute en début de saison et au vu des résultats encore incroyables de ce dimanche, cela nous donne clairement raison."

Et à propos de la première (en tant que titulaire) sur son côté gauche du transfuge français Iliasse Errahmouni ? "Il s’est créé quelques bonnes actions et a montré de belles choses en première mi-temps, même s’il faut reconnaître qu’il y a plusieurs mois qu’il n’avait pas joué."

Résultat des courses, Binche passe son opposant du jour avec 34 unités tandis que les Disonais se retrouvent désormais 11e, à 5 points du Top 5 et de Stockay.

Binche 1 – Dison 0

Arbitre: M. Arcoly.

Cartes jaunes: Despontin, George, Louagé, Lespagne ; Mara, Meunier.

But: Losacco (1-0, 77e).

BINCHE: Lahaye, George, Louagé, Lespagne, Despontin, Scohy (56e Losacco), Mba (77e Frisanco), Brichant, Seggour (71e Sampaoli), Franquin, Arslan.

DISON: Rico-Garcia, Clerbois, Biondolillo, Mara, Manfredi, Teruel, Demarteau, Errahmouni (73e Courail), Meunier, Akdim (75e Binot), Legros.