Buts: Picoli (0-1, 10e), Porrovecchio (1-1, 50e), Crasset (2-1, 80e).

"Elle fait du bien cette victoire. Avec les nombreuses absences que j’avais aujourd’hui, j’aurais signé à cinq mains pour une victoire. Après une première période compliquée dans laquelle Minerois aurait pu faire 0-3, ou même 0-4 sans avoir à crier au scandale, nous avons remis les gars face à leurs responsabilités. Il y a eu un mieux durant les vingt premières minutes de la seconde période durant lequelles nous égalisons. Le 2-1 tombe un peu de nulle part. Ce n’est pas un hold-up, mais nous avons de la chance de prendre trois points aujourd’hui", se réjouit le coach warsagien Vivien Forthomme. En face, son confrère de l’Espoir Minerois Gino Piol pointait un manque d’efficacité. "On était au-dessus de Warsage ce dimanche. On a été solide, consistant et dominant. Cela s’est joué sur deux détails. Ma ligne offensive est en faute sur la première mi-temps, car on devait alourdir le score avant la pause. Je pense aussi que mon gardien aurait pu mieux faire sur un voire les deux buts encaissés."

Oupeye 0 – Olne 2

Buts: Jochmans (0-1, 33e), Lenaerts (0-2, 78e).

Victoire très importante dans le cadre de la lutte pour le maintien des Olnois qui s’offrent une bouffée d’air frais en plaçant leurs adversaires du jour à huit unités. "C’était un match de guerriers ! Nous avons l’avantage de jouer avec le vent en première période. J’ai prévenu mes gars que nous allions subir en seconde période et cela s’est vu. Mon gardien nous garde dans la rencontre à plusieurs reprises et nous avons doublé la mise en fin de match. Nous ne sommes pas encore mathématiquement sauvés, mais nous avons fait un grand pas ! Moralement, nous sommes mieux et je veux aller chercher le neuf sur neuf contre la MCS Liège la semaine prochaine", explique le mentor olnois Christophe Legros.

En bref

Hungs (Warsage) à Herve

Le défenseur de Warsage Boris Hungs évoluera la saison prochaine à Herve.

Warsage se renforce avec Delhalle (Entente Blegnytoise)

Le coach de Warsage Vivien Forthomme annonce la signature du milieu de terrain de Blegny David Delhalle.