Évolution du score: 10e: 14-20, 20e: 40-34 (26-14), 30e: 62-45 (22-11), 40e: 72-52 (10-7).

BC VERVIERS: Wilkin M. 0, Lodomez 1, Akinbodu 7, Roosen 10, Léonard 18, Wilkin G. 12, Pitz 2, Mahiat 0, Lerho 0, Buscicchio 2, Delsemme 0.

"Nous sommes battus par une équipe de Cointe qui nous est bien supérieure", reconnaît le coach Bruno Dagnely qui ne peut épargner un 15e revers au BC Verviers de plus en plus mal au classement de R1.

"Mais c’est l’attitude de certains joueurs que je ne peux pas accepter. Je pourrais dire que nous n’avons pas de chance car Fred Roosen n’a pas pu jouer tout le match suite à sa blessure... Mais la vraie raison n’est pas là. Je sors du lot Mayron et Gilles Wilkin, Fred Roosen et un exceptionnel Olivier Léonard. Pour les autres... c’est zéro pointé ! Et encore, je suis sympa. Il n’est pas trop tard mais certains doivent se remettre fortement en question."