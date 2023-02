Brandon Baiye (Eupen) exclu contre le Cercle: "Une rouge logique mais le 2e but brugeois n’était pas valide"

"Une décision un peu sévère"

Les images ne laissent planer aucun doute et c’est après avoir consulté le VAR que l’arbitrait décidait de sortir, logiquement, la rouge. "Je trouve que c’est une décision un peu sévère", estime pourtant le milieu eupenois, qui n’avait sans doute pas encore pu voir les images. Mais, à part lui, personne à Eupen ne contestait la décision de l’arbitre. Edward Still tenait d’ailleurs à le féliciter "Il a fait un excellent match et la rouge est méritée. Et même si le deuxième but brugeois ne devait pas être validé car sur la remise en jeu le joueur était sur le terrain, j’ai apprécié le dialogue et la qualité d’échange avec le corps arbitral, qui a d’ailleurs reconnu son erreur. On fait tous des erreurs, moi en premier, et je peux l’accepter."