Aubel : un petit point pour un petit match, contre Melen (photos)

Si les locaux paraissent plus fringants dans le dernier quart d’heure, ils ne sont pas pour autant dangereux. Au terme des 90 minutes, le match nul est donc logique, les défenses ayant largement pris le meilleur sur les attaques. Les deux formations restent sur un 7 sur 9. Un bilan – comptable en tout cas – appréciable. "Nous avons livré un match solide, analysait Santo Ventura, le T1 mélinois. Je suis satisfait du point car Aubel reste une belle équipe. Derrière, Yumusak et Dumoulin ont été impériaux. On a trouvé un bon équilibre défensif depuis quelques semaines. J’ai aussi joué avec trois gamins de 17 ans (Mahy, Rodriguez et Franssen) qui ont fait leur boulot. C’est comme ça qu’on va s’en sortir même si devant, ça a un peu manqué de courses verticales."

"Montrer autre chose contre Elsaute"

Dans les rangs aubelois, on était évidemment conscient des lacunes affichées en zone de conclusion. Sans tout jeter cependant. "Pour ces matches à Faimes, puis contre Hombourg et Melen, notre objectif était avant tout de ne pas laisser ces formations se rapprocher. C’est chose faite avec ce bilan de 7/9 depuis la reprise, indiquait Tony Niro, le coach aubelois. Par contre mon attaque a été transparente aujourd’hui. On a joué à 8 si pas à 7 en première mi-temps. Je ne demande pas spécialement à mes attaquants de marquer, mais au moins de faire des mètres. Et dans le chef de certains, ce n’était pas suffisant. Contre Elsaute dimanche, il faudra montrer autre chose si on ne veut pas se faire manger." Pas de doute, ce sera une autre histoire.

Touché à la cheville contre Hombourg, Jean-Yves Colling a enfin pu ranger ses béquilles. Mais il en a encore pour 3 semaines sur la touche, au moins.

Aubel 0 – Melen 0

Arbitre: M. El Baraka

Cartes jaunes: Ernst, Pauporte ; Dumoulin, Domingos.

AUBEL: Beckers, Y. Charef, Niro, Willem, Ernst, Kerff, Spits, Temsamani, Rexhepi (46e Lennertz), Pauporte (82e Van Hoof), Diallo (73e Manteca).

MELEN: Piron, Memeti, Yumusak, Dumoulin, Mahy, Gonera (21e Mottoulle, 67e Franssen), Henke, Rodriguez, Mascolo (82e Lusinga), Keita (75e Domingos), Demelenne.