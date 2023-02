Dès l’entame, les joueurs d’Alex Digregorio affichaient leur volonté de profiter du manque de confiance de leur adversaire. Cela s’avérait vite payant puisque l’inévitable Mauclet ouvrait le score dès la 12e, en se retournant dans le grand rectangle et en envoyant une belle frappe enroulée du pied gauche. Les Frontaliers poursuivaient leur domination et auraient pu (du ?) inscrire un deuxième but à la suite d’un corner, sans un coup de sifflet de Monsieur Klein pour une faute sur Bankwe. Herstal revenait dans le match contre le cours du jeu, quand le centre de Ljubic trouvait Mbazoa, qui trompait Joiris. Ce but avait le don de galvaniser les joueurs de John Gaspard, qui terminaient la première période en force.

Au retour des vestiaires, le scénario restait le même. Herstal poussait et en voulait plus. Joiris retardait une première fois l’échéance à l’heure de jeu, en arrêtant un penalty de Wanderson. Il ne pouvait rien quelques minutes plus tard sur une frappe de Jamart.

Menés au score, les Germanophes poussaient mais s’exposaient aux contres de Herstal, qui oubliait de tuer le match. En fin de partie, Lufuankenda réalisait un festival sur son flanc gauche, centrait pour Bultot, dont la belle remise trouvait Hamoir qui égalisait et scellait le score final.

Après la rencontre, Alex Digregorio, l’entraîneur de La Calamine, était partagé entre deux sentiments: "On savait que ça serait compliqué, notamment à cause du terrain, mais aussi car Herstal possède des joueurs de qualité, comme on a pu le constater. On a bien commencé mais on a commis l’erreur de les laisser prendre confiance avec leur but égalisateur. Ils ont ensuite pris le dessus et ça a été un combat pendant le reste de la partie. Le nul me semble assez logique, on ne peut pas revendiquer plus aujourd’hui au vu des circonstances. Je ne suis pas satisfait de notre prestation mais je dois être content de prendre un point pour finir."

Herstal 2 – La Calamine 2

Arbitre: M. Klein.

Cartes jaunes: M. De Brouwer, Ljubic ; Volont, Seewald, Hubert.

Buts: Mauclet (0-1, 12e), Mbazoa (1-1, 24e), Jamart (2-1, 62e), Hamoir (2-2, 84e).

HERSTAL: Bankwe, Botterman, Audoor, El Guendi, Mahamat, M. De Brouwer, Ljubic, Sixset (62e El Farsi), Jamart (72e Dongala), Mbazoa, Wanderson (83e D. De Brouwer).

LA CALAMINE: Joiris, Seewald, Volont, Meessen (71e Hamoir), Roex (86e Smits), Aritz (53e Khrlanko), Cornet, Legenvre (45e Bultot), Lufuankenda, Hubert, Mauclet.