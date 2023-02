Vers un derby déséquilibré entre Herve et Battice ?

Si, au match aller, les deux formations s’étaient quittées dos à dos, les Batticiens auraient mérité dans l’ensemble un peu plus qu’un point. Pour ce match retour, les Herviens sont décimés. "J’ai au moins une demi-équipe sur la touche. Battice est plus fort et plus en forme sur papier. Ils ont battu Tilff qui était leader. J’ai beaucoup d’absents, mais ceux qui restent sont de purs Herviens. Ils vont se battre pour ce derby", explique le mentor hervien Ben Joly.