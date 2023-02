Lutte pour le titre en P3C: Andrimont pour garder l’espoir, le Croatia pour tuer tout suspense

Andrimont doit aller s’imposer au Croatia pour relancer la course au titre. Rien ne sera facile face à un leader qui n’a encaissé qu’un but à domicile cette saison et dont la seule défaite date du 9 octobre à… Andrimont. "Je dispose de tous mes joueurs et les choix sont compliqués, ajoute Laurent Bodet, le coach des Croates. Il faut écarter des gars et tous ont envie de jouer ce match. Si on gagne, on fera un pas de géant vers le titre. Il y a aussi l’envie de prendre notre revanche par rapport à l’aller où nous avions perdu avec une équipe qui n’était pas à 100%. On jouera la gagne même si l’important est sans doute de ne pas perdre."