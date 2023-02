Objectif: rester invincible à domicile pour Ster-Francorchamps qui reçoit le leader Wanze/Bas-Oha

Ce dimanche, Ster-Francorchamps doit se relancer face à une solide équipe de Wanze/Bas-Oha, nouveau leader de la série. "C’est une formation très régulière qui allie jeunesse et expérience. Ils ont la meilleure défense, tout comme nous", analyse Vincent Heins qui se souvient du match aller. "Nous avons fait jeu égal pendant une heure, mais une erreur de notre gardien leur offre la victoire", rappelle le mentor sterlin qui déplore plusieurs absences dans son noyau.

"Nous sommes handicapés car nous avons trois suspendus (NDLR: Joao, Thelen et Lambrechts) et Dardenne a le dos bloqué. Je suis toutefois persuadé que l’on peut poser des problèmes à Wanze/Bas-Oha", positive Vincent Heins qui veut garder son brevet d’invincibilité sur ses terres. "Nous sommes les seuls invaincus à domicile. Nous devrons absolument concrétiser nos occasions pour obtenir un résultat positif et nous accrocher aux places qualificatives pour le tour final", ponctue-t-il.

Ster-Francorchamps – Wanze/Bas-Oha (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Fickers.

STER-FRANCORCHAMPS: Crespin, Wangermez, Raskin, Boreio, Calisgan, Gilis, Restiglian, Hermant, Crisigiovanni, Domken, Scheffer, Vronen, Voka, Delhez, Albicocco.

Absents: Joao, Thelen, Lambrechts (suspendus), Dardenne (dos bloqué), Chandelle (genou).