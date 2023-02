Momo Diallo avant Aubel-Melen : "On va voir le caractère de l’équipe"

Le coach aubelois aura en effet bien besoin de toutes ses forces vives pour coucher 15 noms sur la feuille de match. Guillaume Van Hoof, revenu à l’entraînement jeudi, pourrait même déjà jouer quelques minutes. "Ça va être un test. On va voir le caractère de l’équipe ", estime l’attaquant aubelois Momo Diallo qui – après avoir inscrit en P2 contre Oupeye voici deux semaines – reprend sa place en P1. "On a beaucoup de cadres absents, mais on s’est bien entraîné, on a travaillé sur les points faibles de Melen. Certains joueurs vont avoir la chance de montrer ce qu’ils valent. C’est un beau défi. Mentalement, il faudra être forts. Chez nous, on ne peut pas perdre."

De quoi poursuivre une série de 9 matches sans défaite et se rapprocher du maintien. Un objectif pas assez ambitieux pour Aubel ? "Sans autant de blessés, on pourrait espérer plus", répond sagement le joueur de 26 ans. "Mais on doit d’abord se sauver le plus vite possible (NDLR: Tony Niro table sur un petit 40 points pour être à l’abri) . Quand on sera sauvé, notre discours pourra être différent."

Auteur de 4 buts et 4 assists en P1 cette saison, le Verviétois s’est bien adapté à Aubel, où il restera la saison prochaine. "Après des débuts un peu difficiles, je me sens très bien ici. C’est le bon club pour continuer à progresser."

"S’inspirer d’Aubel"

Côté mélinois, Santo Ventura espère continuer sa série victorieuse. "Nos deux victoires consécutives (à Hombourg et contre Fize) nous ont fait un bien fou", indique le coach de la RAAM qui place actuellement quatre formations derrière lui. "On a trouvé un équilibre dans l’équipe. On va essayer de faire un résultat à Aubel avant d’affronter des concurrents directs. Nous devons nous inspirer de cette équipe pour essayer de terminer la saison en boulet de canon."

Aubel – Melen (Dimanche 15h)

Arbitre: M. El Baraka

AUBEL: Beckers, Cloes, Niro, Willem, Y. Charef, Spits, Van Hoof, Kerff, Ernst, Manteca, Temsamani, Diallo, Rexhepi, Pauporte, Lennertz.

Absents: A. Charef, Cuypers, Colling, Fdhili, Hansen, Monte (blessés), Lahaye (revalidation), Remacle (suspendu).

MELEN: Piron, Dumoulin, Yumusak, Memeti, Gonera, Henke, Mascolo, Demelenne, Dominguez, Lusinga, Franssen, Mottoulle, Rodriguez, Keita, Edson.

Absent: Leroy (raisons personnelles).