"J’espère une victoire à Aubel B car on peut, et on veut, aller chercher le tour final", avoue Mickaël Collard, le médian rechaintois. "Nous sommes dans une spirale positive et on vient de battre Tilleur. Mais ce ne sera pas simple car il y a de la qualité à Aubel. En plus, ils ont une équipe A et peuvent ainsi compter sur des joueurs qui redescendent. Il règne dans ce club un climat serein et c’est toujours agréable de jouer contre lui."

Si certains pensaient que les Rechaintois allaient finir le championnat en roue libre, ils en sont pour leur compte. Du côté des Tourelles, on se montre ambitieux et on veut terminer l’aventure en beauté.

"Le groupe est encore plus concerné qu’avant, et plus motivé que jamais suite à l’article de notre coach (Andy Piters). Il y a quelques mois, il y indiquait qu’il ne voyait pas notre équipe au tour final. On veut à présent lui prouver qu’il avait tort."

Mickaël Collard a tout vécu à Rechain. Véritable enfant du club, il le connaît mieux que quiconque et porte un regard avisé sur un futur qui s’écrira du côté de Lambermont.

"Si on regarde d’où on vient et tout ce que le club avait mis en place, c’est complètement du gâchis. Par contre, dans la situation actuelle, cette fusion n’est pas mal. Les conditions (installations, absence de bénévoles…) sont devenues difficiles et il est très compliqué de poursuivre de la sorte. Mon avenir ? On verra. Je suis en discussion avec le président mais j’attends de voir les conditions et surtout les ambitions du futur club. Si tout se met en place et qu’un beau projet est mis sur pied, je suis partant. Il en va de même pour d’autres Rechaintois, qui comme moi, sont dans l’attente", conclut l’offensif de 28 ans.

Aubel B – Rechain (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Koç

Absents à Aubel B: A. Spits, M. Finck et P. Xhonneux (incertains), C. Beckers et W. Ernst (vacances)

Absents à Rechain: T. Pfaff (suspendu), J. Pfaff (indisponible), A. El Abbadi (arrêt).