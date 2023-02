Gros morceau qui attend Pepinster (TDM2) pour ce troisième match consécutif à domicile. C’est en effet le second, Oostkamp et ses douze victoires cette saison, qui se déplace au hall du Paire. "Pirson et Maucourant sont toujours blessés, Beaujean et Pitz compléteront l’effectif", précise le coach Pascal Horrion avant ce 17e rendez-vous en championnat et un bilan actuel de neuf victoires.

RABC Ensival – RB All. Arlon Dimanche, 14h30

Ensival (R2) reçoit Arlon ce dimanche (14h30), une belle occasion de faire le break avec ce concurrent direct en cas de quatrième victoire consécutive… "Mais Genet ne s’est pas entraîné car touché à l’épaule samedi dernier, il est incertain", explique le coach Antoine Massart. "Schoonbroodt s’est occasionné une entorse et est out minimum quatre semaines, Sanzone est toujours à l’infirmerie et Martin Horris en week-end romantique. Kevin Desonay viendra dépanner."