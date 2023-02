Elsaute assuré de monter ? "Je suis un pessimiste de nature", dit Boris Dome

Lesquels, donc, semblent vouloir aller rechercher la plus haute marche du podium, quand bien même le deuxième classé de P1 pourrait monter en D3B ACFF suite à la fusion entre Huy et Solières (si une place se libère dans cette division). "C’est clairement une bonne chose, qui change la donne. Mais il ne faut pas regarder vers le bas, ce serait une grosse erreur. Malmedy est à huit points, nous pourrions nous dire que c’est bon… Toutefois, je suis un pessimiste de nature: pour moi, en football, rien n’est acquis tant que ce n’est pas mathématique. Malmedy est dans une très bonne dynamique, en plus… Je me répète pourtant: il ne faut pas se focaliser sur les équipes derrière nous. Nous avons perdu le leadership, à nous d’aller le récupérer face à l’UCE Liège."

Un adversaire qui, onzième au classement, n’est peut-être plus la redoutable opposition des dernières saisons. "Le souci dans cette série, c’est qu’il risque d’y avoir quatre descendants et des participants au tour final jusqu’à la sixième place. Du coup, tout le monde a encore quelque chose à jouer ! Tous les matchs seront une bataille jusqu’au bout. Il faut désormais prendre des points avant tout", conclut Boris Dome.

Elsaute – UCE Liège (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. De Coune.

ELSAUTE: Francois, D’Affnay, G. Deville, Fassin, B. Deville, Roggemans, Ameur, Counet, Piette, Dirix, Campo, Williot, Corman ainsi que deux jeunes à désigner.

Absents: Diané (malade), Filali, Bomboir, Colson, Lefort (blessés), Tossings, Rogister (suspendus), Dohogne, Maréchal (aux sports d’hiver).