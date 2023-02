Edward Still (Eupen) sur le Cercle de Bruges: "Une équipe de caractère, comme la nôtre"

"Nous sommes bien conscients de la taille du défi qui nous attend", commente Edward Still, l’entraîneur principal des Eupenois. "Comme la nôtre, c’est une équipe de caractère, souvent revenue au score. Elle a aussi un jeu atypique, unique en Pro League: des longs ballons, du pressing, beaucoup de phases arrêtées dangereuses. Chez eux, même les touches, jouées rapidement ou de manière longue, sont des atouts. Ils ont déjà marqué cinq ou six fois sur une phase comme ça, notamment contre le Standard. Nous devrons bien gérer les ballons qui arrivent dans notre rectangle… ainsi que les deuxièmes ballons."

À Anvers, face aux troupes de Mark van Bommel, les Germanophones avaient montré de belles dispositions avant de voir Bessilé exclu et le marquoir débloqué dans la foulée par Janssen, sur penalty. "Je savais que nous pouvions prendre quelque chose là-bas… et, malgré la défaite, j’en suis d’autant plus convaincu après coup", se satisfait le coach, qui estime que la pression ne sera pas plus grande face au Cercle. "Ce sont les attentes qui seront peut-être différentes, par contre", souligne-t-il. "Notre intention, elle, sera cependant la même qu’à chaque fois: gagner le match."

"Avec nos supporters…"

Et pourquoi pas profiter de jouer à domicile pour signer sa première clean sheet de 2023 et, en même temps, réaliser la bonne opération du week-end ? Au coup d’envoi, les Pandas connaîtront le résultat du match entre Seraing (dernier) et Malines (13e), ainsi que de Zulte Waregem (16e) – Courtrai (14e), prévu ce vendredi soir. Alors qu’en même temps qu’eux, Ostende (17e) devrait vivre un début de soirée délicat chez le leader, Genk.

"Je suis sûr qu’être à domicile est un avantage, même si notre petit terrain peut convenir au jeu du Cercle. Avec nos supporters, nous pouvons renverser des situations, comme contre Malines", conclut Still.

AS Eupen – Cercle de Bruges (Samedi, 18h15)

Arbitre: M. Van Driessche.

EUPEN: Le noyau sera communiqué ce vendredi.

Absents: Déom, Gorenc (blessés). Luca Chavet a repris l’entraînement et va pouvoir jouer avec les U21.