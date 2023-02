Dison veut "garder le top 5 en ligne de mire"

Descendu momentanément au huitième rang ex aequo, il suffirait d’un succès aux Stadistes chez les Binchois pour lorgner à nouveau sur la 5e place.

"Le top 5 reste en effet en ligne de mire (NDLR: La Louvière 5e est à 3 points) . À l’aller, on avait bien maîtrisé Binche mais on avait subi une égalisation évitable. C’est une équipe courageuse et généreuse, qui vend chèrement sa peau. Je m’attends au même scénario, à nous de rester cette fois concentré tout en continuant de proposer cette philosophie de jeu", annonce Kinet, qui pourrait devoir se passer de Merola, malade pendant la semaine.

L’entraîneur sait par ailleurs, tout comme le président Bodson, que c’est déjà maintenant que se joue en bonne partie la saison prochaine. 13 joueurs ont déjà été signalés reconduits. En attendant de voir ce qu’il en sera plus tard pour Teruel, Courail, Binot, Zucca et Errahmouni. Afin d’atteindre le nombre habituel de 21 joueurs et 3 gardiens, il faudra pallier bien entendu les arrêts annoncés de Castela, Godard et Legros (futur adjoint) ainsi que les départs de Manchigov (Elsaute) et La Delfa (Raeren), alors que Borel Palm cherchant du temps ailleurs.

RUS Binche – Dison (Dimanche 15h)

Arbitre: M.Arcoly.

DISON: Rico-Garcia, Clerbois, Biondolillo, Mara, Leers, Manfredi, Teruel, Demarteau, Courail, Meunier, Godard, Akdim, Legros, Manchigov, Errahmouni et Merola ?

Absents: Castela, Schillings et La Delfa sont blessés tandis que Palm, Salihi, Binot, Habran et Zucca ne sont pas repris.