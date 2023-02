Un déplacement qui devrait bien tomber pour les leaders de la troisième tranche puisque les Geerois n’ont plus remporté de match depuis le 13 novembre 2022. Malgré cela, Selatine Deniz, l’entraîneur malmédien, nous confie son inquiétude. "Nous sommes dans une région où le carnaval occupe (à juste titre) une place très importante. Même si les entraînements de cette semaine se sont bien déroulés, mon souci principal sera l’état de fraîcheur de mes joueurs."

Concernant l’adversaire, le coach du matricule 188 analyse: "Je me méfie de cette équipe qui nous a battus (1-2) au match aller et notamment d’Amaury Docquier qui est un joueur à surveiller en permanence. Je pense que notre succès samedi passera d’abord par une théorie correcte et le respect des consignes. Si on regarde nos places respectives au classement, on peut qualifier ce duel de match à six points."

Geer – Malmedy (Samedi, 19h30)

Arbitre: M. Joskin.

Absents à Malmedy: Nathan Geelen (travail), Quentin Jacob (suspendu).