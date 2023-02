Cerfontaine et Hombourg sont prêts pour leur premier match: "On a fait tout ce qu’on pouvait pour le préparer"

Au vu de l’urgence de la situation, Xavier Stassen (qui avait temporairement repris l’équipe depuis la démission de Michel Schwontzen) a pris dans la foulée de cette défaite la décision de faire appel à Romain Cerfontaine quelques mois plus tôt que prévu. Libéré par La Calamine de ses obligations d’entraîneur adjoint, ce dernier débarquait donc pour donner son premier entraînement le 14 février dernier. Contacté pour revenir sur cet épisode, Xavier Stassen n’a pas souhaité s’étendre davantage sur cette passation de pouvoir. "Je veux pouvoir me concentrer sur mon rôle de gardien et sur le maintien de l’équipe en P1. Je suis à 100% derrière Romain, je n’ai pas grand-chose de plus à dire", nous expliquait-il.

Après quatre entraînements et un match amical face à Richelle, Romain Cerfontaine peut, lui, tirer un premier bilan de cette nouvelle aventure. "C’est vraiment positif pour le moment", glisse le technicien. "Les joueurs se sont montrés très réceptifs et j’ai retrouvé les ingrédients que je souhaitais, à savoir de l’intensité, de l’impact et de la générosité dans l’effort. Ce seront les mêmes qu’il faudra mettre pour venir à bout du FC Eupen."

Dixièmes avec seulement deux longueurs d’avance sur Hombourg au classement, ces derniers font figure de concurrent direct. "Ce que je peux dire, c’est qu’on a fait tout ce qu’on a pu pour préparer ce match et qu’on va tout donner pour les battre. Et si ça ne fonctionne pas, on continuera à tout donner et on réessayera la semaine suivante contre Sprimont B."

Hombourg – FC Eupen (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Counen

HOMBOURG: X. Stassen, Degueldre, Bayard, Denoël, Dorhtu, C. Schonbrodt, Hick, Duthoo, D. Meunier, S. Meunier, Bartholomé, Baltus, Schwontzen, Bauwens, Wets

Absents: Beckers et Schnackers sont blessés, Potoms est suspendu et Martin, Belboom et Mirisola iront en P4.

FC EUPEN: Pelzer, Dreessen, Fumagalli, Krafft, B. Laschet, C. Laschet, Mennicken, Meyer, Neumann, Nsumbo, Ordonez, Palm, Tonkovic, Vanaschen, Vroomen, Weinberg, Pohlen

Absents: D’Argent et Benlahbib sont blessés et Colle et Schins sont en vacances.