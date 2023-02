Mons second avec deux défaites, Aubel troisième et cinq défaites, les positions semblent figées en haut d’un classement que domine Braine toujours invaincu. L’affrontement de ce dimanche vaudra donc sans doute plus en termes d’avantage psychologique en vue des futurs play-off que pour réellement modifier l’ordre établi. "Mons est un gros morceau, assurément", confie Alex Glaude. "Je n’ai pas joué là-bas suite à un mal de dos et Sacha Gorlé était aussi sur la touche, deux intérieurs absents donc. Les gars avaient bien tenu et s’écroulaient physiquement sur la fin après prolongation face à une équipe jeune et qui jouait chez elle. Mais chez nous, cette rencontre me paraît totalement prenable. Comme à notre habitude, il faudra s’appuyer sur une grosse défense pour dérouler derrière en contre-attaque… en limitant les pertes de balle ! À voir à qui l’horaire profitera ? Mons devra se lever très tôt pour ce match un dimanche matin…"

Alex Glaude vient d’enchaîner quelques grosses prestations. "Je me sens bien dans cette seconde partie de championnat", explique l’intérieur aubelois qui monte en puissance depuis la reprise. "Je suis plus libéré dans la raquette et en dehors, Union Liège et Braine restent deux bons matchs pour moi. Et donc prêt pour les play-off !"

Car s’il a démarré le basket à Pepinster et qu’il a déjà évolué en TDM2 avec le club pepin mais aussi avec Sprimont, Comblain et Spa, une montée au terme de cette saison serait un plus.

"Aubel en R1, c’est possible", estime le numéro 5 d’Aubel. "Pour moi, c’est même un objectif. Je n’ai pas beaucoup évolué dans cette division et je pense qu’elle me plairait. Braine sera un sacré candidat et aura l’avantage du terrain. Ce seront en tout cas de grosses confrontations."

Pour ce dimanche, ce sera en tout cas toujours sans Gerarts qui soigne une blessure au genou. "Semaine compliquée, très peu de présence aux entraînements", regrette Claude Ernotte, le coach herbager. "Nous étions trois mardi et sept jeudi. Pas l’idéal pour préparer un match…"