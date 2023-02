Alex Digregorio (La Calamine) : "Nous voulons rebondir"

Les Armuriers viennent également de changer d’entraîneur, John Gaspard (ex-Melen) ayant remplacé Patrick Sangwa depuis une dizaine de jours. "On s’attend toujours à un choc psychologique chez l’adversaire dans ces cas-là et on part un peu dans l’inconnue au niveau de la façon dont ils pourraient évoluer, même si on connaît les joueurs de leur noyau. Samedi passé, ils ont subi une défaite dure dans les chiffres à Sprimont (4-1). Cette fois-ci, ils joueront à domicile et voudront tout faire pour l’emporter."

L’objectif de La Calamine sera le même, ramener trois points d’un déplacement court qui s’assimile presque à un derby. "Nous voulons rebondir après la défaite face à Mormont", enchaîne l’entraîneur des Frontaliers. "Sans enlever du mérite à notre adversaire, nous n’avons pas fait assez la semaine passée, staff comme joueurs, pour gagner le match. La préparation de la rencontre n’avait pas été idéale avec le carnaval. Ici, la semaine écoulée a été normale, on s’est bien entraîné et on a à cœur d’aller chercher les trois points."

Herstal – La Calamine (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Klein

LA CALAMINE: Joiris, Volont, Meessen, Seewald, Smits, Roex, Hamoir, Krhlanko, Cornet, Aritz, Hubert, Legenvre, Lufuankenda, Bultot, Mauclet

Absents: Hungs (suspendu), Benanne (ischio), Cviko (cheville), Gerrekens (genou), Belle (revalidation), Lazzari (retour de blessure), Islamovic (retour de maladie), Kamalandua (P2), Van Melsen (P2), Rombach (choix), Remacle (T2)