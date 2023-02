Dolhain A a validé depuis longtemps son objectif de maintien pour son retour en deuxième provinciale. La nouvelle victoire, aisée, sur Francorchamps C a fini de rassurer Dylan Gerotto et ses coéquipiers. "En plus, Francorchamps a la malchance que le deuxième joueur, Michael Moreau, était malade et a dû arrêter à la mi-temps pour rentrer chez lui", témoigne le local Gerotto. "Et puis en position 3 et 4, l’équipe du circuit aligne deux D0 qui viennent de divisions inférieures. Ainsi Lucas Dechamps a joué le Top 6 en quatrième provinciale l’année passée. Et Guillaume Vauchel a un jeu dévastateur avec son picot du revers, dont je fais d’ailleurs les frais. Mais c’est insuffisant sur des joueurs expérimentés comme mes coéquipiers."

Parce qu’à côté du jeune Gerotto, 22 ans, les locaux alignent de l’expérience avec Rudy Bolmain, Philippe Boulanger et Alain Servais. Certes, le premier est accablé par des maux de dos et a pour cette raison raté quelques interclubs. Mais avec son jeu de défense basé sur l’effet mis dans les balles, il fait carton plein. Et puis Boulanger et Servais sont sur une grosse saison avec la perspective d’améliorer leur classement de C4. Alors on comprend pourquoi Sébastien Devillers est le seul pour les visiteurs qui a rivalisé dans tous ses matchs. "Sébastien base tout sur le top du coup droit", témoigne notre interlocuteur. "Il sert avec un gros service marteau qui lui permet de placer presque chaque fois son coup fort derrière."

Bref le combat était globalement inégal. Et à l’inverse de Dolhain, Francorchamps reste pleinement mêlé à la lutte pour le maintien avec comme concurrents Wanze C et Templiers A.