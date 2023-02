Mathéo Diederen est champion de Belgique

Le premier satisfait est le coach qui n’est autre que le papa Damien qui a visiblement donné les bons conseils tactiques. Quels sont les points forts sur lesquels les deux joueurs classés D0 ont pu construire leur magnifique parcours ? "D’abord, je suis gaucher et Quentin est droitier", explique le tout frais champion de Belgique. "Et puis on s’est entraîné ensemble. Quentin est venu dans la salle de Minerois. Ainsi on développe notre complémentarité. Par exemple, mon partenaire a un gros top du coup droit. Quand il le place, je peux enchaîner avec ce que je fais le mieux c’est-à-dire la frappe du coup droit." Et quand on superpose les forces collectives avec les points forts individuels, on obtient une paire redoutable. "Mon point fort est mon service" détaille Mathéo. "Notamment le “service marteau”. L’adversaire ne voit pas l’effet que je mets et ça me donne beaucoup de points."

Ces qualités, le cadet les exprimera encore à Louvain-la-Neuve pour les championnats de Belgique jeunes de ce week-end. Il officiera à nouveau en double, avec son cousin Clément Soors en double cadet garçons et avec Leslie Delhez en double cadet mixtes. Avec encore une médaille ? Rien n’est impossible…