Les jeunes d’Eupen s’illustrent en Elite 1: "Le grand objectif pour lequel tout le club travaille"

"Avec des résultats en partie remarquables, les Panda Youngsters attirent l’attention dans le championnat actuel de la catégorie la plus élevée, l’Élite 1. Après 18 matches, l’équipe des U13 occupe au classement une magnifique deuxième place derrière Anderlecht et les U15 se situent actuellement à la troisième place. Les U14, U16 et U18 réalisent également une saison exceptionnelle et exigent chaque semaine le maximum de leurs adversaires issus des meilleurs clubs de formation du football belge", indique le matricule germanophone dans un communiqué.

Dans ce contexte, "il est d’autant plus compréhensible que les responsables du département des jeunes mettent tout en œuvre pour pouvoir à nouveau intégrer l’Élite 1 la saison prochaine".

C’est avec cet objectif que se déroule l’élaboration de la demande de licence, qui doit être déposée auprès de la Pro League avant le 17 avril. "L’objectif de pouvoir à nouveau participer au championnat d’Elite 1 la saison prochaine est un énorme défi, et ce pas uniquement pour l’AS Eupen, car le groupe phare du football belge des jeunes, c’est-à-dire l’Elite 1, sera réduit de 12 à 10 clubs", rapporte Johannes Queck, le chef de projet responsable de la demande de licence qui est assisté dans cette tâche par son collègue Bernd Rauw.

Le nombre de contrats est important

Le fait que, lors de la répartition des 24 clubs professionnels belges en catégories Élite 1 (10 clubs) et Élite 2 (14 clubs), les performances sportives et la qualité réelle de la formation ne soient pas prises en compte et que, selon un système de points, il s’agisse principalement de questions de budget et d’infrastructure, est "fâcheux et incompréhensible", aux yeux de Johannes Queck.

Les Panda Youngsters travaillent d’autant plus actuellement à l’élaboration de leur demande de licence et tentent d’obtenir le maximum de points afin d’être classés dans la catégorie Élite 1 à court et moyen terme. "Le système de points pour l’attribution des licences dans le domaine des jeunes comprend 3 volets: l’infrastructure (avec entre autres le nombre de terrains et les dimensions des vestiaires), les staffs d’ entraîneurs (avec le nombre d’entraîneurs diplômés, de kinésithérapeutes et de collaborateurs dans l’administration) ainsi que la transition entre le département des jeunes et l’équipe première des professionnels. Il est également question ici du nombre de joueurs sous contrat à partir des U16 et des minutes de jeu des joueurs issus de la propre formation du club chez les professionnels", poursuit l’AS Eupen.

"Cet effort en vaut la peine"

"Nous sommes conscients que pour la saison à venir, il sera plus difficile que jamais d’atteindre le niveau de l’Élite 1. Néanmoins, cela reste le grand objectif pour lequel tout le club travaille", a déclaré Nicolas Collubry, le responsable sportif des Panda Youngsters. "Cet effort en vaut en tout cas la peine, car nous continuons à améliorer continuellement notre travail avec les jeunes. Après tout, nous voulons garantir aux joueurs et à leurs parents que l’AS Eupen offre la meilleure formation possible aux jeunes talents de football de la région. Même si nous ne disposons pas de l’infrastructure des grands clubs de formation, l’AS Eupen offre un environnement dans lequel les meilleurs de nos jeunes joueurs peuvent évoluer avec moins de pression que dans les grands clubs. Et ce, jusqu’au niveau professionnel", conclut Nicolas Collubry.