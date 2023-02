Le Celtic Aubel s'impose à la bulle de Gérardchamps: "On doit tous se remettre en question!" à Essalem Verviers; tête basse (aussi) à HDKP Team Herve (photos)

Anthony Niro (HDKP Team Herve), un capitaine déçu. ©L'Avenir

Battu 5-2 à Ans malgré le doublé de Rexhepi, HDKP Team Herve voit le podium s’éloigner pour de bon. Les Herviens doivent désormais tenter de rester accrocher au Top 5. "Pour le Top 3, on a laissé passer notre chance. Ici, on se déplace ce vendredi 24 février au Galata Visé contre une équipe qui remonte bien au classement et qui reprend confiance."

HDKP Team Herve (4e, 16 m, 18 points) doit absolument se réveiller en terre visétoise, où le Galata tentera de revenir sur son adversaire (5e, 17 m, 18 pts).

Le doublé de Faton Rexhepi ne rapporte rien à HDKP Team Herve. ©L'Avenir

L’expérience fait basculer le derby

L’autre match impliquant des équipes de l’arrondissement de Verviers, c’était le derby régional entre Essalem Verviers et le Celtic Aubel. Opposition de styles, le duel entre fougue et jeunesse verviétoises d’une part, et expérience aubeloise d’autre part, a tourné à l’avantage du Celtic.

Après le match aller de décembre, le Celtic Aubel (en vert) s'est imposé à Essalem Verviers vendredi dernier. ©L'Avenir

"On a mené 0-3 puis ils sont revenus à 2-3 sur des cadeaux. Ils avaient plus de possession de balle mais ne concrétisaient pas leurs occasions" relate Maxime Colson, le gardien visiteur. "À l’inverse, toutes nos occasions rentraient, parfois avec de la réussite." Résultat: avec les buts de Dorthu (3), Bauwens (2), Thelen et Nijhof, les Verts sont repartis avec les 2 points de la bulle de Gérardchamps suite à cette victoire 3-7.

En face, c’était la soupe à la grimace. Les réalisations d’Abdou Fares, Xavier Bastin et Rayane Chauveheid ne rapportent rien.

"C’était une bonne équipe en face" admet le T1 d’ Essalem Verviers Zafer Bahadir. "On reste sur 25 buts encaissés en quatre matches. On doit tous se remettre en question, moi le premier…"