La SRU Verviers arrache le point de l’espoir à Elsenborn ce jeudi soir (P3D)

"Nous avions ce match sous contrôle, les Verviétois n’étaient pas dangereux et ne nous mettaient pas sous pression, raconte Michaël Weynand, le coach d’Elsenborn. On mène logiquement à la mi-temps avant de se faire rejoindre sur un penalty."

"On savait que ce serait engagé, explique Serge Kessel, le T1 verviétois. Malgré pas mal d’absents, dont certains à cause du boulot, nous n’avons rien lâché et nous avons eu le mérite d’y croire jusqu’à la fin."

Alors qu’Elsenborn pense arracher la victoire à cinq minutes de la fin suite à un corner prolongé dans le but par Gengler, les Verviétois trouvent les ressources pour égaliser dans la foulée via Fassotte. "Je n’ai pas compris comment ce but est tombé, peste Michaël Weynand, le mentor d’Elsenborn. Ils ont vraiment eu de la chance avec plusieurs contres favorables. Dommage, nous voulions garder le contact avec le top 5."

Elsenborn 2 – SRU Verviers 2

Buts: Y. Heinen (1-0, 40e), Passalacqua sur pen. (1-1, 65e), Gengler (2-1, 85e), Fassotte (2-2, 88e).