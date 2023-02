Et si Dison et Verviers s'unissaient dans un projet de grand club en nationale ?

Le projet, toujours au stade embryonnaire, serait bénéfique pour les deux parties. Il suffit de se projeter sur une éventuelle fusion pour comprendre l’intérêt des deux matricules. Jugez plutôt.

La réussite disonaise

Le Stade Disonais, c’est la réussite sportive et la stabilité financière incarnées par le président Jean-Claude Bodson, via son projet mené de main de maître ces dernières années. Aujourd’hui, Dison est l’unique club de D2 ACFF de l’arrondissement verviétois. Si l’on excepte l’AS Eupen, actif en Pro League grâce à l’argent du Qatar, Dison reste l’équipe qui évolue le plus haut. Le matricule 9410, qui vit une saison tranquille dans le ventre mou de la deuxième division francophone, a relancé depuis quelques années son école des jeunes.

Le club se porte plutôt bien, mais manque (comme partout ailleurs) de bénévoles. L’autre petit souci concerne l’éclairage du stade du Val Fassotte. Le site, communal, n’est pas aux normes pour une demande de licence visant à évoluer aux échelons supérieurs. Pareil pour jouer le samedi soir…

Regrettable, n’est-ce pas ? Pourtant, à 3,2 kilomètres de là, le stade de Bielmont conviendrait parfaitement aux Disonais et à leurs ambitions. Pas de souci, non plus, pour jouer le samedi soir, souhait maintes fois exprimé par les dirigeants stadistes.

Verviers: l’école des jeunes et Bielmont

Actuellement, c’est le RCS Verviers, qui joue le haut de tableau en P2, qui loue le stade de Bielmont via la Régie communale autonome (RCA) de Verviers, en alternance avec le club d’athlétisme des Hautes Fagnes. Les Béliers disposent aussi du site du Panorama, nécessaire à leurs nombreuses équipes de jeunes, ainsi qu’à leurs P2 et P4, en semaine pour les entraînements, par exemple.

Que pourrait-on imaginer ?

Tant pis si on se répète, mais on le souligne: rien n’est fait. Le président Raphaël Boccardo est actuellement à l’étranger, le président "Dinet" Bodson n’était quant à lui pas disponible ce mercredi. Il n’empêche, le projet est bel et bien à l’étude et aurait du sens.

Imaginons: un grand club de l’arrondissement verviétois, avec une équipe première en D2 ACFF, une équipe B en P2, voire en P1 (en cas de montée du RCSV), avec, derrière, une belle école de jeunes répartie sur plusieurs sites: à Verviers (Stembert) et à Dison.

En gardant cet équilibre entre les jeunes verviétois et disonais, le nouveau club maintiendrait sa proximité géographique avec ses affiliés tout en poursuivant son rôle social.

Au rayon sportif, ces jeunes auraient la perspective d’évoluer en P2 (voire en P1), ou, pour les plus doués, en nationale.

Raphaël Boccardo et Jean-Claude Bodson amèneraient leur expertise, leurs sponsors et leurs moyens respectifs dans ce projet commun et positif.

La Ville de Verviers, elle, retrouverait un club en nationale et exploiterait davantage les installations de Bielmont. Le tout, sans devoir dépenser à l’aveugle comme cela a parfois pu être le cas par le passé.

Pas comme la REDV

Car les plus nostalgiques ne l’ont pas oublié: une fusion entre Dison et Verviers, ce n’est pas nouveau. Toutefois, en 2000, l’union entre le Royal Club Sportif Verviétois (matricule 8) et le Royal Dison Sport (matricule 63) avait rapidement capoté. La Royale Entente Dison-Verviers (REDV) n’aura d’ailleurs vécu qu’un an. Dès l’été 2001, les décideurs devaient se résoudre à la mise en liquidation de l’ASBL REDV. Le club, endetté, avait été repris par une nouvelle ASBL sous l’impulsion de la Ville de Verviers pour conserver le matricule 8 (aujourd’hui disparu) sous le nom de Royal Cercle Sportif Verviétois.

Mais rien n’est fait

Le contexte est aujourd’hui totalement différent. S’il devait y avoir un rapprochement entre l’actuel Stade Disonais (matricule 9410) et le Racing Club Star Verviers (matricule 33, soit celui qui appartenait à Fléron, puisque le RCSV d’aujourd’hui est déjà issu de plusieurs fusions), ce serait le fruit d’une association entre deux hommes qui ont les épaules assez larges que pour initier un vrai projet footballistique. Une union qui est loin d’être décidée, mais qui, on le répète, aurait tout son sens. Demain, voire plus tard.