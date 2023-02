Voici les ambitions de Tom Hamelryckx, Marvin Tasset et Oscar Archambeau pour 2023

Marvin Tasset (Herve)

Alors qu’un contrat pro devait l’attendre chez Bingoal Pauwels Sauces WB, Marvin Tasset est toujours bien là. "Je n’ai pas de nouvelle de Bingoal. Je ne me mets pas la pression et si ça marche bien cette année, ce sera de toute façon tout bénéfique. Je reste motivé à 200% pour le vélo."

En 2023, le Hervien est "dans le même état d’esprit" que l’année passée. Offensif, dès lors. "Cela fait plusieurs hivers que je n’ai pas été aussi en forme que pour le moment. Et à 25 ans, je dois être capable de signer de bons résultats."

Le quatrième du Tour de Namur 2022 compte prendre chaque course pour y réaliser la meilleure performance possible. Avec une petite préférence pour la Get Up Cup en mars ( sur laquelle il avait fini 20e), le Triptyque ardennais, la Flèche ardennaise, le Province Cycling Tour et, évidemment, le Tour de Namur.

Oscar Archambeau (Trois-Ponts)

Pour sa deuxième année chez les espoirs, Oscar Archambeau a envie de se montrer davantage, de franchir encore un cap. "Ne pas suivre bêtement le peloton, mais passer au stade supérieur", dit l’étudiant qui a plutôt le physique d’un grimpeur. Lequel songe à la Get Up Cup, comme à la Flèche ardennaise et Liège-Bastogne-Liège U23.

À 19 ans, le Tripontain a en tête une carrière au plus haut niveau. "Comme le dit Greg Habeaux, l’objectif est de quitter l’équipe le plus tôt possible pour une plus grosse structure. Mes coaches me donnent deux ou trois ans."

Tom Hamelryckx (Limbourg)

"Mon état de forme est mieux que l’année passée", assure Tom Hamelryckx. "Réussir des tops 10 est plus qu’envisageable. Je veux également aider le leader à aller chercher la victoire, en tant que poisson-pilote."

Aujourd’hui, celui qui se disait satisfait de sa saison 2021 travaille chez Cycle Henket à Pepinster. "Un bon compromis pour pouvoir m’entraîner." Et tenter d’aller "le plus loin possible. Si la saison ne se passe pas bien, je travaillerai un peu plus… Mais je ne laisserai pas tomber le vélo comme ça."