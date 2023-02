La MINI Discar Cycling Team veut "faire mieux que la saison précédente" (photos de la présentation)

Avec ses trois succès et neuf podiums signés en 2022, la formation MINI Discar de Grégory Habeaux sort d’une année pleine. De quoi la hisser en 2023 dans la Road Series, sorte de mini-championnat de dix épreuves "entre les meilleures équipes espoirs de Belgique et des Pays-Bas", précise l’ancien professionnel originaire de Sprimont. Au calendrier, notamment: le GP Color Code Bassenge (1/7), l’Omloop het Nieuwsblad (28/5) et, pour débuter, Brussel-Opwijk ce 26 février.