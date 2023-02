En dames, la fin de parcours pour Minerois en superdivision ?

De son côté, l’équipe de Minerois B est bien installée en Wallonie-Bruxelles. Adèle Ramelot est en forme, elle gagne trois matchs. Leslie Delhez gagne un match mais ni Camille Famerée ni le double n’apportent le point du nul. C’est une défaite sans conséquence qui sanctionne le déplacement à Aye. Du côté des hommes, la dix-septième journée en nationale 1 renseigne trois matchs qui se terminent sur le score de 9 à 7 pour les trois équipes qui jouent pour le maintien. C’est dire si on lutte pour chaque point et chaque match. Malheureusement pour Tiège A, la pièce est tombée du mauvais côté. La défaite du côté de Palette Bon Secours fait mal par le score et par les conséquences au classement. Les Junius, Léonard, Lejeune et Beligdorg doivent désormais refaire deux points sur Aye ou Schulen. Ce n’est pas impossible puisque le calendrier renseigne Aye en semaine 19 puis la lanterne rouge Rooigem Gent en semaine 22. Mais il est clair que les Tiégeois n’ont plus de joker.

De leur côté, les équipes de Minerois A en nationale 3 et Minerois B en WB sont sur la bonne voie. La A profite du forfait de Salamandre Malines et c’est bon à prendre. Enfin, Welkenraedt A ne fait pas de vague. Cela traduit une saison tranquille pour le retour en WB.