Une couleur très verviétoise au Haspengouw Rally

"C’est la première fois que je me retrouve dans un tel environnement professionnel pour jouer la gagne au classement général", rappelle Cédric Cherain. "Notre objectif est le titre de champion de Belgique, même si actuellement six rallyes sont seulement confirmés."

En lutte avec Charles Munster

Pour ce faire, il devra également prendre la mesure de Charles Munster, son équipier chez BMA au volant d’une voiture identique, mais aussi Maxime Potty et Renaud Herman, troisièmes du championnat l’an dernier. Ils retrouvent une Citroën C3, tout comme Cédric De Cecco qui fera toujours confiance à l’équipe d’Olivier Cartelle.

Dans la région de Saint-Trond, on suivra également la prestation de John Wartique (Skoda Fabia Rally2) qu’on devrait revoir plus souvent en spéciales cette année, ainsi que les pilotes EBRT que sont Guy Grosjean avec son inusable Peugeot 205 et Faustin Lahy (Renault Clio), lui aussi avec une deux roues motrices, et qui aura à cœur de confirmer sa superbe performance lors du Spa Rally en décembre dernier.