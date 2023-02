Pius Borel Palm (Dison): "Je suis jeune et j’ai besoin de temps de jeu"

En attendant, il donnera tout pour Dison. "Je vais continuer de m’entraîner et être au service du coach. On va faire en sorte que cette fin de saison soit la meilleure pour nous. On avait bien commencé, et même si pour le moment nous sommes dans une période un peu plus difficile, on envisage toujours le top 5."

Formé au RCS Verviers puis à l’AS Eupen avant de partir plusieurs années en Espagne (D3), Pius Borel Palm est ensuite arrivé au Val Fassotte en septembre 2022. Titulaire cinq fois et monté au jeu à autant de reprises cette saison en championnat, le Verviétois n’est pas toujours repris dans le noyau le week-end. "C’est le foot. Après, en tant que joueur, on doit juste travailler et répondre présent quand on reçoit sa chance…", conclut l’arrière-droit, qui peut aussi évoluer en défense centrale.