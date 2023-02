Dimanche, les Spadois ont d’ailleurs aligné une équipe, contre Ster-Francorchamps B ( défaite 0-6). "On débute avec un noyau confortable et puis le groupe s’effiloche au rythme des blessures et des suspensions. À l’heure actuelle, nous devons faire appel aux juniors et aux joueurs de P3 qui reviennent de blessures. Si notre objectif principal est de sauver au plus vite notre première équipe, la P4 ne peut plus déclarer forfait. Il reste neuf matches à disputer en P4G, j’espère pouvoir les jouer par respect pour les supporters et les autres équipes de la série", rassure Gérard Parotte, le vice-président spadois.

Quant au futur du club, ce dernier se veut réaliste mais ambitieux: "Nous aimerions accrocher le tour final la saison prochaine avec notre P3. J’occupe la place de vice-président depuis plus de quatre ans et notre objectif à moyen terme serait de rejoindre le niveau de P2. Il faut bien avouer que l’épisode Covid aura mis des bâtons dans les roues de tout le monde."

Du point de vue du vestiaire, c’est Paul Masson qui nous donne son avis. De retour de blessure, le joueur de P3 était venu prêter main-forte au noyau B face à Ster-Francorchamps B. "Pour éviter un troisième forfait consécutif, le club a bien réagi. Faire appel à ses juniors et injecter quelques joueurs de P3 était la bonne solution. Il ne faut pas oublier les conséquences qu’engendrerait un forfait définitif sur la suite de la compétition. Il est hors de question de créer le désordre avec un recalcul de points. Nous ne voulons pas fausser le championnat. Et pour revenir sur les juniors venus renforcer le noyau, je tiens à les féliciter pour la mentalité qu’ils affichent. On sait tous que la situation n’est pas idéale mais malgré cela, ils veulent donner le meilleur et progresser sur le terrain", commente-t-il.