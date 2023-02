Le Malmédien Gino Bux avec une VW Polo pour la gagne: "Impatient d’être au départ"

Avec une Volkswagen Polo GTI

Débarrassé du Français, le Malmédien repart pour une nouvelle campagne avec des ambitions revues à la hausse malgré plusieurs changements importants. S’il continuera à faire confiance à l’équipe SXM, il a changé de monture. Il a en effet troqué sa Skoda Fabia pour une Volkswagen Polo GTI portant notamment les couleurs du Belgian VW Club.

"Depuis qu’elle a été présentée, j’adore cette auto", confie-t-il. "Je la trouve à la fois agressive et super sexy. Cela faisait longtemps que j’avais envie de rouler avec. De plus, je suis un pilote qui aime les voitures que l’on dit assez rigides. C’est précisément l’une des caractéristiques de la Polo GTI Rally2. Enfin, l’occasion s’est présentée de collaborer avec le Belgian VW Club qui a un très riche passé en sport automobile. Il n’en fallait pas plus pour me convaincre de disputer cette saison avec une VW."

Ce ne sera pas la seule nouveauté à laquelle il devra s’habituer dès ce week-end.

"Je suis très heureux pour Nicolas"

Nicolas Gilsoul ayant retrouvé un baquet en championnat du monde, Gino sera dorénavant copiloté par Anthony Bourdeaud’hui.

"Je suis très heureux pour Nicolas de cette superbe opportunité", poursuit le pilote malmédien. "Sachant aussi qu’il n’hésitera pas à me donner l’un ou l’autre conseil à l’avenir, je me réjouis de pouvoir dorénavant collaborer avec Anthony et de repartir avec lui pour un programme complet. Je suis déjà impatient d’être à nouveau au départ."

D’autant que leur programme 2023 comprendra les six rallyes dits "Championship", soit l’Haspengouw, le TAC, le Wallonie, Ypres, l’East Belgian et Spa.

"Nous y ajouterons encore deux épreuves de la Cup, mais il est actuellement trop tôt pour annoncer lesquelles", conclut Gino Bux qui s’élancera ce samedi avec le numéro un sur ses portières.