Il a fallu du temps pour nous connaître mais on vient d’aligner quelques matches référence au second tour. Avec de belles perspectives en commençant par une victoire contre Arlon le week-end prochain. Certaines défaites nous ont fait grandir.

37 points ce week-end pour toi, libéré aussi depuis que tu as confirmé rester à Ensival ?

Pas particulièrement, je sais que je suis capable d’aligner de bonnes prestations. En tant qu’ailier, j’ai la chance de disposer d’options offensives mettant en avant mes qualités de shoot. Depuis ma blessure au genou en 2019, je me sens de nouveau en pleine possession de mes moyens.

Quelles sont les raisons de ton choix en faveur d’Ensival la saison prochaine ?

Parmi les propositions, Ensival restait un choix positif. Je me sens bien dans l’équipe et dans le club. Même si je pense que je devrai, dans un proche avenir, franchir une étape. Malheureusement, la situation des doubles affiliations avec Pepinster est entre parenthèses. C’est dommage alors que BDA a bien fonctionné pour moi et les autres. J’avoue ne pas comprendre cette nouvelle politique. J’en suis une victime indirecte. Dès lors, je dois trouver un projet sportif où je peux m’entraîner avec un groupe évoluant à un niveau supérieur que le mien ou trouver une nouvelle double affiliation.