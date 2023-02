Tom Bultot: "Il y aura de l’ambition à Ster-Francorchamps"

À 27 ans, l’attaquant retrouvera la première provinciale la saison prochaine, puisqu’il s’est engagé avec Ster-Francorchamps : "C’était une volonté de ma part de redescendre en provinciale. Quand on joue à l’extérieur cette saison, je perds tout mon dimanche avec les déplacements en car. Ça commence à peser. La P1 est un niveau que je connais bien et qui, je pense, me convient."

Évoluer aux portes du circuit est un challenge qui motive le buteur passé également par Blegny, Warnant, Sart et La Minerie. "Ster-Francorchamps est un club habitué à jouer le top 5 chaque saison. Le futur entraîneur, Pascal Collin, me contactait depuis plusieurs années afin d’évoluer sous ses ordres. Ça ne s’était jamais fait jusqu’à présent et je sens que c’est le bon moment. On m’a présenté un beau projet, avec un bon groupe et je pense que je pourrai apporter quelque chose à cette équipe-là. Il y aura de l’ambition, on voudra jouer le haut du classement et voir ce que ça donne." Tom veut maintenant clôturer son chapitre calaminois de la meilleure des manières. "J’ai croisé ici des gens supers et passé des bons moments, avec le titre en P1. Le coach m’a aussi fait grandir footballistiquement. Je reviendrai avec plaisir voir un match et boire un verre. Je veux prendre le plus de temps de jeu possible en D3 d’ici la fin de saison, en donnant le maximum. On va jouer chaque match pour le gagner et voir ou ça nous mène."