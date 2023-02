Ster-Francorchamps B devient co-leader de P4G en étrillant Spa B (photos)

Ster réalise le break à la 36e minute des pieds de Timothy Busch. Lancé en profondeur, le joueur sterlain en profite pour lober le keeper et inscrire le 0-2. Frustrés par la tournure que prend la rencontre, les Spadois s’énervent et se voient réduits à dix après l’exclusion de Geoffrey Jamotte (rouge directe) pour mauvais geste. La mi-temps est sifflée sur ce score à l’avantage des Rouge et Blanc.

Les deux équipes jouent depuis douze minutes (57e) en seconde période et Ster B prend le large. Timothy Busch ponctue un long raid en plaçant le ballon hors de portée faisant 0-3. "Ce résultat n’est pas un problème, on s’y attendait. Les joueurs alignés ne se connaissent pas assez pour faire une bonne prestation de groupe. Le but actuellement est de pouvoir mettre assez de joueurs sur la feuille pour ne plus devoir déclarer forfait. J’en profite pour remercier les joueurs de P3 pour la mentalité affichée", relativise le T1 spadois Maxime Chanson.

L’addition augmente à la 65e minute à la suite d’un coup franc dévié dont profite Faozy Albicocco pour planter le 0-4. Le score de forfait (0-5) est atteint à la 71e minute après une frappe d’Ethan Busch. Ster B pousse encore et fait 0-6 (score final) à la 87e des pieds de Faozy Albicocco pour un doublé. "On prend ce qui vient, il reste neuf matchs à jouer et nous ne nous mettons pas de pression", explique Maxime Brant, le coach sterlain.

Spa B 0 – Ster-Francorchamps B 6

Arbitre: M. Melotte.

Carte rouge: Jamotte (84e directe).

Carte jaune: Voka Mayaka.

Buts: Campione (0-1, 29e), T.Busch (0-2, 36e ; 0-3 57e), Albicocco (0-4, 65e), E.Busch (0-5, 71e), Albicocco (0-6, 87e).

SPA B: Bechoux, Lejeune (68e Moors), Jamotte, Visé, Gaspar, Hennes, Lecluse (58e Pilette), Emonts, Masson, Grignard, Grandjean (45e Moreau).

STER B: Huberty, Schulz, Voka Mayaka, Collignon, A.Busch (45e Van Hoeij), David, T.Busch, Albicocco, Trillet, Campione (70e Maréchal), Gilman (62e E.Busch).