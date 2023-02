Évolution du score: 10e: 16-23, 20e: 30-35 (9-7), 30e: 42-39 (12-4), 40e: 54-59 (12-20).

RBC PEPINSTER: Colson 2, Van Bladel 6, Vanaubel 7, Leemans 12, Bourlioux 18, Scholtis 4, Schoonbroodt 0, Abinet 0.

"Si on m’avait annoncé une défaite de cinq points avant la rencontre, j’aurais signé à deux mains", explique Pascal Chardon, le coach pepin qui était privé de Milanovic et qui alignait une Bourlioux malade. "Mais après coup, je suis déçu de ne pas avoir la victoire car les filles la méritaient."

Pepinster a en effet toujours été dans le coup et menait même 42 à 39 à la demi-heure. "Deux pertes de balle au plus mauvais moment et un trois points encaissé sur le buzzer nous privent d’un onzième succès."

Herve-Battice 63 – R BC Ciney 72

Évolution du score: 10e: 9-13, 20e: 27-31 (18-18), 30e: 44-48 (17-17), 40e: 63-72 (19-24).

HERVE-BATTICE: Cosentino: 10, Collignon 19, Poussart 0, Henrard 0, Bonvoisin 11, Antoine 2, Borlée 3, Lizin 14, Henry 4.

Début de match impeccable des Herviennes qui s’envolent à 9-2 sous l’impulsion de Cosentino. Mais les rotations profitent à Ciney qui inflige un terrible 15-2 aux Jaune et Bleue qui ne marquent plus pendant six minutes. Collignon sonne la révolte et Herve-Battice recolle à – 4 à la mi-temps. Ciney débute mieux le troisième quart-temps et prend 7 points d’avance mais Lizin et Collignon parviennent à nouveau à réduire l’écart. Les locales reviendront jusqu’à 60-62 à l’entame du money-time.

Malheureusement, les Cinaciennes négocient mieux les derniers instants et remportent une victoire méritée.

"Nous avons livré une prestation convaincante", apprécie le coach Denoël. "On est en net progrès depuis la reprise mais pour pourvoir l’emporter face à des équipes du top, nous devons compter sur l’apport offensif de six ou sept joueuses. Ce qui n’est pas encore le cas. Ça m’oblige à restreindre les rotations et cela entraîne que nous échouons souvent en fin de match par manque de lucidité."