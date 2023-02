Évolution du score: 10e: 15-10, 20e: 27-36 (12-16), 30e: 41-49 (14-23), 40e: 55-67 (14-18).

RABC ENSIVAL B: Lejeune 6, Louis 16, Delporte 0, Detry 5, Delsemme 11, Buizza 9, Hauglustaine 0, Dessart 4, Dohogne 4.

Contre-performance pour Ensival B qui perd des plumes à domicile face à l’avant-dernier du général. Avec François Genet à sa tête puisque le coach attitré, Jérémy Delsemme, courrait le marathon de Séville. A noter les futurs transfuges de Vincent Louis et Stéphane Mourant qui partiront au BC Verviers B.

R.U.Bellaire B 72 - RBC Pepinster B 93

Évolution du score: 10e: 17-24, 20e: 36-47 (19-23), 30e: 53-66 (17-19), 40e: 72-93 (19-27).

RBC PEPINSTER B: Wergifosse 10, Jennès 8, Goemans 7, Goffart 5, Lejeune 24, Hardy 20, Masson 4, Dawant 10, Lecomte 2, Pirenne 0.

"Grosse victoire à Bellaire, probablement notre match référence… enfin !", se réjouit Christophe Francot, le coach pepin. "Gros travail collectif, chacun a amené ce qu’il devait au moment où il le fallait. Une grosse intensité du début à la fin du match et une mentalité exemplaire en tant que groupe. Mes gars ont réagi parfaitement après ma petite gueulante suivant notre médiocre prestation contre Haut-Pré."

BC Verviers B 74 - RBC Aubel B 57

Évolution du score: 10e: 18-12, 20e: 39-23 (21-11), 30e: 54-36 (15-13), 40e: 74-57 (20-21).

BC VERVIERS B: Reynders 0, Lierneux 4, Fassotte 17, Désert 10, Pitz 11, Mahiat 11, Calber 0, Louis 3, Lerho 4, Demez 5, Buscicchio 9.

RBC AUBEL B: Correa 6, Horrevoets 12, Grégoire 9, Blaise 12, Lejeune 3, Dejardin 11, Leduc 3.

Dans le derby face à une équipe aubeloise privée de son coach - Gauthier Liégeois jouait en même temps avec la R2 du club -, le BC Verviers B a contrôlé les débats de bout en bout. "Notamment grâce à une excellente prestation de Quentin Fassotte", apprécie le coach verviétois, Bruno Dagnely, qui pointait aussi les trois premiers points du jeune Arthur Louis. En face, c’est Maxime Leduc qui a tenu le double rôle de joueur/coach.

BC Belleflamme C 61 - Herve-Battice 83

Évolution du score: 10e: 16-23, 20e: 38-41 (22-18), 30e: 48-59 (10-18), 40e: 61-83 (13-24).

HERVE-BATTICE: Loupart 7, Deltour 4, Mottard 13, Bonni 28, David 0, Linotte 2, Vanasch 26, Palm 3.

Chez l’avant-dernier du général, Herve-Battice a mis du temps à dessiner sa 11e victoire puisque c’était encore 38-41 au repos. Avec un 23 à 42 après la pause, les choses étaient plus claires grâce à un collectif retrouvé.

Esneux St-Louis UTD D 72 - Theux BC 76

Évolution du score: 10e: 15-15, 20e : 37-40 (22-25), 30e : 56-68 (19-28), 40e : 72-76 (16-8).

THEUX BC: Baikry 2, Toussaint 3, Liégeois 15, Rondoz 9, Caro 11, Cawez 2, Caubergh 13, Bousmanne 7, Pieffer 7, Barbay 7

Klassen blessé, Massin et Lentz absents, Sébastien Hella voyait arriver le match piège par excellence.

"On se déplaçait chez une belle équipe de jeunes qui n’est pas à sa place au classement", estime le coach theutois qui ramène un onzième succès cette saison.

"On prend par deux fois une dizaine de points d’avance mais, à cause d’erreurs défensives sur les 1c1 adverses et trop de pertes de balles, on laisse l’adversaire revenir dans le match. Par contre, bonne gestion de fin de partie. Et au final, une belle victoire collective dans laquelle tout le monde a apporté quelque chose."