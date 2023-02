Loïc Bessilé entre déception et incompréhension: "Mais je veux revenir le plus vite possible"

"Si nous étions restés à onze contre onze, je pense qu’on aurait pu avoir de réelles ambitions pour ce match car on avait bien géré la première demi-heure" confiait-il en zone mixte, où, c’est à souligner, il a eu le mérite et le courage de répondre à nos questions malgré une légitime déception.

"Ce penalty que je provoque, malheureusement, c’est le tournant du match. Mais on voit bien que je lève le pied avec l’intention de jouer le ballon. Je ne comprends pas bien l’exclusion, d’autant que le gardien était encore là…"

Systématiquement titulaire depuis son arrivée à Eupen, cet hiver, le défenseur prêté à l’AS par Charleroi tirera les leçons de son erreur.

"J’espère que la sanction sera la plus petite possible" souhaitait-il samedi, alors que son entraîneur Edward Still allait jusqu’à espérer que l’exclusion soit jugée suffisante. "Dans ce genre de situation, on a le choix de se laisser abattre ou, à l’inverse, de se relever et de se battre encore plus" dixit le mentor eupenois. "Il y a un vrai sentiment d’injustice donc à nous de l’utiliser pour nous galvaniser. J’espère que l’exclusion en restera là. Mais si jamais il faut ajouter une suspension, on sait qu’on a des ressources avec par exemple des joueurs comme Aleksander Filin ou Boris Lambert qui ont commencé ce match sur le banc."

La proposition transactionnelle qui sera envoyée par les instances en ce début de semaine sera étudiée avec attention par l’Alliance.

"Ne pas se focaliser sur les autres résultats"

C’est qu’Eupen a grandement besoin de son défenseur. Samedi, les Pandas retrouvent le Kehrweg (où ils restent sur trois matches sans défaite) et doivent glaner quelque chose face à un Cercle de Bruges bien en jambes et qui vient de prendre un point face au Club dans le derby brugeois.

"On doit penser à la suite dès que possible. On ne se focalise de toute façon pas sur les résultats de nos rivaux" reprend Loïc Bessilé, conscient que son (nouveau) club noir et blanc devra batailler ferme jusqu’au bout pour sauver sa peau en D1A. "On doit continuer à travailler dur pour atteindre l’objectif. Ici, à chaud, je suis évidemment très déçu. Mais je compte bien relever la tête et surtout revenir le plus vite possible !"

UPDATE: on en sait plus sur la sanction proposée

Reste à savoir si Eupen acceptera ou pas cette proposition.