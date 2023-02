Le BC Verviers a mis un pied en Régionale 2

1. Critique La situation devient critique au BC Verviers après une 14e défaite concédée à domicile face à une équipe de Ciney pourtant abordable. Avec une double peine à la clé. En effet, dans un même temps, le concurrent direct dans la lutte pour le maintien, Andenne, s’est imposé face à Esneux St-Louis. Voilà les Verviétois relégués à deux victoires de la première équipe sauvée. Et il ne reste que huit journées à disputer dont seulement trois à domicile pour le BC Verviers. Et que penser du prochain déplacement à Cointe, virtuellement second (au nombre de défaites)… Seule raison d’espérer encore, la réelle bonne volonté affichée par les joueurs et le staff qui donneront tout jusqu’à la dernière journée pour tenter de prolonger le bail en R1.