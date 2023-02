Justine Colson, future coach de Pepinster (R1 dames): "Je n’ai d’abord pas pris la proposition au sérieux"

"Cela fait deux saisons que je me tâte à l’idée d’arrêter le basket pour me consacrer à d’autres activités telles que la salle de sports et maintenant le padel", avance Justine Colson, 27 ans la semaine prochaine, pour expliquer son choix de ranger son équipement au terme de cette compétition. Le basket, elle l’a débuté dans son village natal à Bellaire. "Ensuite, je suis partie à Jupille puis vers Liège Basket lorsque j’étais adolescente. J’ai été contacté par Pierre Cornia pour le rejoindre à Sprimont avant qu’on ne poursuive notre aventure ensemble aux Panthers. Et là, c’est ma septième saison disputée sous les couleurs pepines."