"Il a dormi chez moi": quand Domenico Tedesco accompagnait son équipe au sud de l'arrondissement de Verviers

Des propos qui ne sont pas passés inaperçus au sud de l’arrondissement verviétois. À Weywertz, petit village et club éponyme de la commune de Butgenbach, "tout le monde m’en a parlé… Ce matin encore à la boulangerie !" sourit Helmuth Schumacher, l’ex-président du club de Weywertz (P2C liégeoise).

"Si je m’en souviens ? Bien sûr ! Il était venu avec son épouse. Il entraînait les jeunes de Stuttgart qui participaient à notre tournoi de l’Euregio qui a généralement lieu au mois de mai. Souvent, on recevait des formations de Bundesliga. J’avais beau être supporter de Schalke, j’avais accueilli cette fois-là le staff de Stuttgart !" poursuit l’ex-homme fort du KFC. "On a partagé des repas ensemble, passé la soirée à bien s’amuser. Ça m’a fait plaisir qu’il se souvienne de l’accueil reçu à l’époque. Mon épouse et moi-même les avions hébergés avec grand plaisir. Et finalement, on avait passé d’agréables moments et on avait beaucoup ri... On avait d’ailleurs regardé la finale de la Coupe d’Allemagne 2010 (NDLR: Werder Brême – Bayern de Munich, 0-4) ensemble."

"Un sacré défi l’attend"

Les deux hommes ont d’ailleurs maintenu le contact, qui plus est quand l’actuel sélectionneur de l’équipe belge a pris les commandes de l’équipe fanion de Schalke 04 (2017).

"J’avais encore son numéro et je l’avais félicité lors de sa nomination ! Derrière, il a tout de même su placer l’équipe à la deuxième place, derrière le Bayern. Une belle performance !"

Helmuth Schumacher se souvient de quelqu’un "de très agréable et passionné qui est passé par deux fois au tournoi. Après une élimination en quart de finale face aux jeunes de Cologne, l’année suivante (2010), il a soulevé le trophée avec son équipe !"

Cette compétition, durant laquelle les jeunes de la région affrontent les promesses d’écuries allemandes mais aussi de Pro League belge, jouit d’une excellente réputation. "Je m’en souviens: Domenico (sic) avait trouvé que tout était bien organisé. Je le répète, ça m’a vraiment touché qu’il se souvienne de nous et qu’il en parle dans les médias…"

Et puisque notre interlocuteur "connaît" un peu le nouveau mentor des Diables, il a, aussi, un avis sur sa périlleuse mission. Le sélectionneur italo-allemand, que l’on a vu ce week-end dans les tribunes de D1 belge ( et notamment à Antwerp-Eupen) parviendra-t-il à mener la Belgique vers les sommets ?

"On ne dispose plus de ce groupe qui était au top au niveau mondial... Mais cette équipe n’a finalement rien gagné, ce qui reste une déception" analyse celui qui a fait un pas de côté à Weywertz en 2014, mais qui continue de suivre son club de cœur. "Domenico devra relever un grand défi car les stars de l’époque prennent de l’âge ou quittent le navire. Je pense aux Vermaelen, Hazard, Lukaku… On verra ce qu’il fera avec les jeunes. Je n’oublie pas non plus qu’il a offert une Coupe d’Allemange Leipzig. Je lui souhaite vraiment le meilleur !" ponctue Helmuth Schumacher avec ce large sourire qui le caractérise si bien.