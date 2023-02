Florent Lambiet battu en finale à Düsseldorf : "Clairement dans les plus belles"

Et il y a de quoi ! Passé par les qualifications, le joueur de l’équipe nationale a engrangé huit victoires, sept performances et quatre victoires sur des joueurs du top 100 mondial. À son tableau de chasse, il a épinglé l’Algérien Bouloussa (95), les Allemands Duda (35) et Walther (68) et le Brésilien Ishiy (67). Sur le renommé Benedikt Duda, c’est passé à la belle, 11 – 7 au dernier set. Alors où situer cette compétition dans le parcours de Florent ? "Clairement dans les plus belles", indique-t-il. "Je savais que j’avais un bon niveau de jeu à l’entraînement. Mais je sortais d’une période sans compétition hormis les matchs en Pro B française. Avec l’aide de mon coach Martin Bratanov, j’ai retourné des sets et des situations difficiles. J’étais assez calme et de plus en plus sûr de moi. C’est clair, une semaine pareille, ça fait du bien et ça donne confiance."

Cette confiance lui sera utile très rapidement puisqu’il évoluait déjà ce week-end avec son club de Roanne avant de retourner à Düsseldorf pour une autre semaine de compétition intense.

Cap sur les championnats de Belgique

Ensuite, en mars, ce seront les championnats de Belgique série A. "C’est une compétition importante", détaille Florent Lambiet. "J’ai déjà joué des finales alors pourquoi pas faire encore mieux." Tout est possible s’il peut reproduire le niveau de jeu vu à Düsseldorf. Et puis il jettera un œil au prochain classement mondial à paraître parce qu’après une semaine pareille, son ranking va être boosté.